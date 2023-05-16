وزيرة الهجرة تلتقى مارينا نخلة صاحبة الإنجازات فى مجال أصحاب القدرات الخاصة

كتب محمود راغب

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة مارينا نخلة صاحبة الإنجازات الفريدة في مجال أصحاب القدرات الخاصة، والتى أعلنتها وزيرة الهجرة سفيرة للوزارة لمتحدي الإعاقة.

واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب بالدكتورة مارينا نخلة، معربها عن فخرها بالنجاح الذي حققته في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنها انطلقت بثقة وتميز لتبدأ مشوار نجاحها، مرحبة بها في وطنها الأم.

كما أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بحماس وشغف الدكتورة مارينا نخلة واستعدادها لخدمة أبناء وطنها الأم من أصحاب القدرات الخاصة ودعمهم، سواء نفسيا أو في مجال الأطراف الصناعية.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة مارينا نخلة دورها الذي نجحت فيه، رغم إعاقتها في القدمين واليدين وحصلت على درجتين للدكتوراة في علم النفس والتخصص في التعامل مع ذوي القدرات الخاصة وكذلك في مجال الأطراف الصناعية، حيث عرضت خبراتها في هذا المجال ورغبتها في نقل هذه الخبرات التي اكتسبتها فيما يتعلق بالأطراف الصناعية والإعاقات وتنفيذها في مصر.

وأكدت الدكتورة مارينا نخلة استعداها للتعاون التعاون مع منظمات المجتمع المدني بمصر والتي تعمل مع الأطراف الصناعية والإعاقات، لإعطاء دفعة إيجابية للجميع وخاصة لذوي الإعاقة، عن طريق إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال بالولايات المتحدة الأمريكية وتقوم بتصنيع الأطراف الصناعية، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني بمصر للتبرع بالأطراف الصناعية للحالات المستحقة.

وفي نهاية اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي استعدادها للتعاون والعمل على التنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مصر العاملة في هذا المجال للاستفادة من هذه الخبرات، موجهة بعقد لقاء آخر للدكتورة مارينا نخلة مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني لبحث آليات التعاون بينهم وبين منظمة المجتمع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية لتوفير الأطراف الصناعية اللازمة للأشخاص المستحقين.

وكانت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة قد التقت الدكتورة مارينا نخلة خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء أعضاء الجالية المصرية بكاليفورنيا، وأعلنتها سفيرة لوزارة الهجرة لمتحدي الإعاقة، تقديرا لقصة نجاحها في هذا المجال.