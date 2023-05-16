ورشة فنية في فنون الأركت ومهرجان كشفي لعشائر الجوالة والجوالات بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الورشة الفنية التدريبية فى مجال الأركت بمركز شباب فوة التابع لإدارة شباب فوة، بمشاركة 25 شابا من أعضاء مراكز شباب « فوه، العلوى، سنديون، شمشيرة» وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تقدم حزمة من البرامج التدريبية في الأعمال اليدوية والحرفية بهدف إعداد الشباب والشابات لسوق العمل الحر، وهم على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف، وتأهيلهم لخوض تحديات سوق العمل والقضاء على البطالة، لافتاً إلى توجه الدولة المصرية نحو دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة و استحداث معارض للمنتجات الحرفية والتراثية أبرزها معرض تراثنا.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن ورشة العمل قدمها عصام بحبح مدرس بالمدرسة الثانوية الصناعية و تناولت تعريف المشاركين بفنون الأركت وماهية الأدوات والخامات اللازمة وكيفية استخدام أدوات التصنيع والتصميم بالخشب، لإنتاج أعمال فنية من الأشكال الإسلامية و تطعيمها بالصدف لصقل مهارات المتدربين وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب و الدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، السيد درويش مدير إدارة شباب فوه.

كما انطلقت فعاليات المهرجان الكشفي السنوي لعشائر الجوالة و الجوالات بإدارة شباب برج البرلس، بمشاركة مراكز شباب "برج البرلس، الحنفى، المقصبه " ضمن خطة النشاط الكشفي لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتنسيق بين الإدارة العامة للشباب بالمديرية والإدارة الكشفية والإرشادية بالوزارة.

ثمن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، دور الفرق الكشفية فى إثراء العمل التطوعي لخدمة المجتمع من خلال مراكز الشباب، مؤكداً أن الأنشطة الكشفية تسهم فى تأهيل الكوادر الشبابية وتأسيس بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل واع لديه انتماء لوطنه، تعلى من قيمة التطوع والخدمة العامة وصقل مهارات القيادة والعمل بروح الفريق.

تضمن المهرجان إقامة معسكر كشفي، وعدد من المسابقات "الدينية، الكشفية، العلمية، الثقافية الفنية، الرياضية، الطهي الخلوي، ومشروع خدمة عامة للعشائر المشاركة" بحضور أعضاء الفرق الكشفية وأعضاء مراكز الشباب التابعة، وانتهى بتكريم أعضاء الفرق الكشفية، والمتميزين في جميع الانشطه، المهرجان بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وسماح عميره، مدير إدارة شباب برج البرلس، وعبد الفتاح الوكيل ومصطفى الخطيب، منسقى النشاط الكشفي بالمديرية، والمعسكر نظمه القائد الكشفى محمود الجزايرلى، عضو جمعيه الكشافه البحريه المصريه بكفر الشيخ.



تعلم فنون الأركت



مشاركة عدد من شباب كفر الشيخ لتعلم فنون الأركت