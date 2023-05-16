نقابة العاملين بالطباعة والإعلام تحتفل غدا بعيد العمال

كتبت آية دعبس

تحتفل النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام غدا الأربعاء، بعيد العمال تحت شعار بسواعد عمالنا نبنى الجمهورية الجديدة.

وسيلقى مجدى البدوى رئيس النقابة العامة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر كلمة خلال الاحتفال يؤكد فيها على دور العمال فى بناء الجمهورية الجديدة وان العمال مطالبين خلال المرحلة الحالية بمساندة الدولة والوقوف خلفها باجتهادهم فى العمل وزيادة الإنتاج.

ويؤكد البدوي أن الإنتاج هو الحل السحرى لبناء اقتصاد قوى قادر على تحقيق امال وطموح المصريين في ظل الجمهوريه الجديدة التي ارسى قواعدها الرئيس السيسى.

وسيتحدث البدوى عن أهمية الحوار الوطنى لعمال مصر ودوره فى تحقيق طموحات وآمال العمال خاصة إقرار قانون العمل الذى طال انتظاره وتشكيل المجلس الاقتصادى الاجتماعى وتحقيق حلم العمالة غير المنتظمة بادراجهم فى الاقتصاد الرسمى بدلا من الاقتصاد غير الرسمى ووضع رؤى جديدة للتدريب المهنى.

وتكرم النقابه العامة 50 عاملا من العاملين المتميزين والذين كان لهم دور بارز فى أماكن عملهم.