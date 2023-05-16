ميدان المصطفى والحديقة المركزية والقرية التراثية.. أحدث مشروعات شرم الشيخ

شرم الشيخ ـ محمد حسين

تشهد مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء تنفيذ مشروعات خدمية جديدة لخدمة أهل المدينة وزوراها من السائحين من كل العالم.

قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إن أعمال إنشاء ميدان المصطفى أمام مسجد مصطفى والحديقة المركزية بشرم الشيخ تجري ضمن أعمال إنشاء الطرق الجديدة والميادين وأعمال التجميل، إضافة لأعمال المول التجاري ومجمع البنوك.

وأشار محافظ جنوب سيناء ان الحديقة المركزية تحتوي على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم اهالى ورواد المدينة ومنها مول تجارى ، سلسلة بنوك ، حضانة ،مطاعم متميزة ، مسرح مكشوف مساحات مكشوفة ، أماكن جلوس ، حدائق ، خدمات لرواد شرم الشيخ ، دورات مياه عمومية نظام صوتي كامل بالحديقة ، نافورات و بحيرات مائية ضمن المثلث الاخضر بالمدينة.

وأإضاف أن مدينة شرم الشيخ أقيمت فيها القرية التراثية بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، والتى تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث.

وأشار المحافظ ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية، و 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة و لاند سكيب، لافتا أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية ومدرجات الجمهور والمسجد ، والوحدة البيطرية، و المرحلة الأولى من أماكن إيواء الهجن، وكذا الانتهاء من أعمال شبكة الطرق والجداريات الفنية والأعمال الإبداعية التي تثرى منطقة الهجن وتزيد من الأعمال الجمالية به