موقف الأقاليم الجديد بأرض اللواء.. أسفل محور كمال عامر ويضم خطوط الصعيد وبحرى

كتبت – مرام محمد

يعد محور الفريق كمال عامر، الجديد أحد أبرز المحاور المرورية الجديدة بمحافظة الجيزة، الذى تم تشغيله مؤخرا فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم، محققا طفرة فى المسافة والوقت بما يخدم الحركة المرورية فى مناطق العمرانية، ومستشفى الصدر، والحسينية، والبحر الأعظم، والمنصورية، والعمرانية، والمنيب، وصفط اللبن، وناهيا، وبولاق الدكرور، ومنطقة جامعة القاهرة.

وفى إطار خطة محافظة الجيزة بإعادة تخطيط المناطق المحيطة بالمحور بصورة حضارية لخدمة الأهالى واستغلال المساحات المتوافرة أسفله لإنشاء مشروعات حضارية وخدمية كساحات انتظار ومواقف سرفيس حضارية تفتت التكدسات المرورية وتقضى على العشوائية، بدأت المحافظة مؤخرا تشغيل موقف الأقاليم المقام حديثا أسفل محور الفريق كمال عامر بمنطقة أرض اللواء بحى العجوزة لخطوط الصعيد وبحرى ومطروح والساحل والدلتا، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

شهد الموقف حتى الآن تشغيل خطوط سوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والفيوم، والبحيرة، والمنوفية ومن المقرر تدعيمه قريبا بخطوط سير إضافية لخدمة مواطنى المنطقة والمترددين على محافظة الجيزة.

جدير بالذكر أنه جرى تنفيذ محور الفريق كمال عامر وفق رؤية حضارية متكاملة استهدفت إعادة تخطيط المناطق المحيطة به، فإلى جانب ما شهده من مشروعات خدمية خلال مراحله الأولى شملت استحداث خطوط الغاز من محور المنيب وصولا للوراق وشبكات الكهرباء بالضغط العالى والوسط، والصرف الصحى ومياه الشرب، وإنشاء موقف سرفيس أرض اللواء وموقف سرفيس ترعة الزمر "مستشفى الصدر" و48 ساحة انتظار و16 كشكا ومطعما حضاريا بنطاق أحياء العمرانية والعجوزة، يشهد الآن إنشاء عدد آخر من المواقف وساحات الانتظار الحضارية والمطاعم والأكشاك بنطاق أحياء بولاق الدكرور والعجوزة.



موقف الأقاليم الجديد بأرض اللواء



موقف الأقاليم الجديد بأرض اللواء



موقف الأقاليم الجديد بأرض اللواء



موقف الأقاليم الجديد بأرض اللواء



موقف الأقاليم الجديد بأرض اللواء



موقف الأقاليم الجديد بأرض اللواء



موقف الأقاليم الجديد بأرض اللواء