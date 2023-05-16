اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 09:24 م
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مقتل شخصين اثنين في انفجار بمدينة أوريو شمال إسبانيا

الثلاثاء، 16 مايو 2023 08:17 م
مقتل شخصين اثنين في انفجار بمدينة أوريو شمال إسبانيا الشرطه الاسبانيه
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالة وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، الثلاثاء، إن انفجاراً وقع في شمال إسبانيا، أودى بحياة شخصين.

ونقلت الوكالة عن وحدة الأمن في إقليم الباسك، أن الانفجار وقع في مدينة "أوريو" بشمال البلاد، ولم تذكر "إفي" تفاصيل أخرى عن الحادث أو ملابساته.

 


إسبانيا

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