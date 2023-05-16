مصرع 6 أشخاص فى حريق مبنى بوسط العاصمة النيوزيلندية

ولنجتون (أ ش أ)

أفادت السلطات النيوزيلندية، اليوم الثلاثاء، بأن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء اندلاع حريق فى مبنى مخصص للعمال والفقراء بوسط العاصمة النيوزيلندية.

وقال رئيس الوزراء كريس هيبكنز، وفقا لراديو مونت كارلو الدولية، "إنها مأساة بكل ما للكلمة من معنى"، مشيراً إلى أنّه تأكد مصرع ستّة أشخاص لكن يبدو أن عدد القتلى أكبر على الأرجح".

ومن جانبها، ذكرت فرق الإطفاء أنه تم إنقاذ 52 شخصاً، بعضهم عبر السطح، مشيرة إلى أنّ عشرات آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وأوضحت أن أعمدة الدخان كانت تتصاعد من المبنى المؤلف من أربعة طوابق في حين كان حوالى 80 عنصر إطفاء تؤأزرهم 20 شاحنة يعملون على إخماد النيران".

وأضافت أنه حوالى 90 شخصاً كانوا في المبنى عندما بدأ الحريق، تمّ إنقاذ 52 منهم، في حين نقل ستة جرحى إلى مستشفى لتلقّي العلاج، أحدهم في حالة خطرة، بينما تلقّى 15 شخصاً العلاج في مكان الواقعة، مشيرة إلى أن عدداً من الناجين لجأوا إلى سطح المبنى قبل أن تتولّى فرق الإطفاء إنقاذهم عبر سلالمها.