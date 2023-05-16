مصرع طفلة 8 سنوات صدمتها سيارة بقرية الضبعية جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرية الضبعية غرب محافظة الأقصر، مصرع طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات إثر اصطدام سيارة بها لدى عبورها الطريق أمام منزلها فى ساعة متأخرة الاثنين، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى حورس التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين فحصها وتسليمها لذويها للدفن، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بمصرع طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات إثر إصطدام سيارة بها لدى عبورها الطريق أمام منزلها فى ساعة متأخرة، ونقل رجال الإسعاف جثمان الطفلة لمشرحة مستشفى حورس التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين فحصها وتسليمها لذويها للدفن، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

فيما شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مصرع مواطن يبلغ من العمر 66 سنوات ويدعى "حمد.ب"، وذلك إثر سقوطه من أعلى شجرة نخيل خلال حصادها مساء أمس الإثنين، مما أسفر عن مصرعه فى الحال فور سقوطه أرضاً، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لحين فحصه وتسليم الجثمان لذويه، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة أصفون بعد تصادمها فى كوبرى القرية، وتم على الفور نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى، والمصابين لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بإصطدام سيارة ربع نقل فى كوبرى ترعة أصفون مما أدى لإنقلابها داخل الترعة، وأسفر الحادث عن مصرع "جمعة حسانين مصطفى" 65 سنة بالمعاش مقيم بقرية ترعة ناصر، وإصابة 3 آخرين، وتم على الفور نقل جثمان المتوفى لمشرحة المستشفى، والمصابين لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، ونجح رجال مجلس المدينة فى انتشال السيارة من الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.