مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء في البحيرة فى ظروف غامضة

لقيت سيدة مصرعها صعقًا بالكهرباء اليوم الثلاثاء داخل منزلها بمركز النوبارية بالبحيرة فى ظروف غامضة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع" و ش.م" 35 عامًا ربة منزل صعقا بالكهرباء داخل منزلها بمركز النوبارية، وتم نقل جثة المتوفية إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وكانت محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله باحدى قرى مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وبالفحص تبين مصرع "ق.ع ق 28 سنة مقيم بقرية عزيز التابعة لمركز وادى النطرون، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة.