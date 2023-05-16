مصادرة 2 طن سكر تمويني و2000 لتر زيت مجهول المصدر بحملات رقابية فى الشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 2 طن سكر تمويني و2000 لتر زيت مجهول المصدر خلال حملات رقابية بمركز أبو كبير .

قامت إدارة تموين ابوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الادارة و مفتشي الإدارة وتمكنت الحملة أثناء مرورها على الطرق الرئيسية بوجود سياره بيضاء اللون مغطاه بمشمع وتحمل كمية من السكر التموينى مقدارها 2طن وتم التحفظ على المضبوطات بالإقرار اللازم، وتحرر المحضر رقم 7326 جنح أبوكبير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأثناء مرور الحملة على نفس الطريق ما بين ابوكبير والمناسترلى تلاحظ للحمله سياره ربع نقل صندوق بيضاء اللون بداخلها عدد 2 تانك زيت سيارات عبوة كل تانك 900 لتر ، بالإضافة إلى عدد 2 برميل زيت سيارات أيضا سعة كل برميل 180 لترًا مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم7325 جنح أبوكبير جميعهم سلع مجهوله المصدر.