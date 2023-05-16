مشروع مسار العائلة المقدسة في صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفل صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى عن مسار العائلة المقدسة ومستقبل السياحة الروحانية بحضور كل من الدكتور عادل الجندى ‏المنسق الوطنى مدير العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجى بوزارة السياحة، والدكتورة شهد البياع دكتوراه فى العمارة بالفنون القبطية ومدير المشروع بمنطقة آثار وادى النطرون وذلك تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى مدير عام النشاط الفكرى والثقافى بدار الأوبرا المصرية وأدار الحوار محمد خطاب.

تحدث الضيوف على دور الدولة فى تنفيذ المشروع والوقوف عند آخر التطورات المستقبلية كما أشاروا إلى موعد جاهزية المواقع.. ودعوة المجتمع المحلى السكندرى فى المساهمة لنشر الوعى بأهمية هذا المشروع القومى وتشجيع الرحلات السياحية الداخلية لزيارة هذا المسار.

كما تم تسليط الضوء على دور المسار فى نمو الإقتصاد القومى ومساهمة هذا المشروع فى تحقيق دخل محلى.

كما تم مناقشة التحديات التى واجهت المشروع وكيفية التغلب عليها من مبادرات التوعية المجتمعية ودور مؤسسات الدولة وشركاء التنمية فى دعم هذا المشروع للاستفادة القصوى منه كما تم دعوة شركاء التنمية مثل جمعيات المجتمع المدنى فى نقل وجهة النظر الحكومية إلى المجتمع المحلى كما أكدوا على اهتمام منظمة اليونسكو بهذا المشروع وضعه على قائمة التراث المادى.

وقد حضر الندوة جمهور أوبرا الإسكندرية الذين أشادوا بالحفل بالإضافة إلى حضور مجموعة من براعم وشباب الثغر والذين شاركوا بالمناقشة للتعرف على تاريخ وتراث مصر.

يذكر أن مسار العائلة المقدسة يعد أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة البحيرة على أرض وادى النطرون؛ إذ إنها من أهم المدن الجاذبة للسياحة، سواء كانت دينية فى لمسار رحلة العائلة المقدسة والأديرة، والتاريخية الموجودة بها، أو السياحة العلاجية بمنطقة نبع الحمراء الموجودة بالمدينة. كما أن وادى النطرون يعد من أهم المحطات التى زارتها العائلة المقدسة فى مصر، إذ يضم ثلاثة أديرة أثرية هى دير العذراء البراموس، ودير الأنبا بيشوى، ودير العذراء السريان.