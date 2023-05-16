مدير "تعليم القليوبية" تشدد على رؤساء لجان الإعدادية بالتواصل مع غرفة العمليات

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 – 2023، بديوان عام المديرية لإدارات (الخانكة، الخصوص، العبور)، بحضور محمد حسن جاد مدير العلاقات العامة، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، وأيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وشددت مدير تعليم القليوبية، خلال الاجتماع، على الالتزام بضوابط الامتحانات ومسؤولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل بها، وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة، موجها رؤساء اللجان بالتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان، والتأكد من عدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية.

ووجهت، بضرورة التحلي بالدقة والانضباط داخل اللجان وخارجها وتنفيذ كل المهام والمسؤوليات لضمان حسن سير العمل، وكذلك ضرورة التواصل اللحظي على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وحال أي مشكلات طارئة توضع الحلول المناسبة لها على الفور وفق القواعد.

كما نبهت بحظر اصطحاب التليفون المحمول لأي عضو داخل اللجنة وكذلك الطلاب، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يخالف ذلك، والتصدي بكل حزم لأى محاولات للغش أو أي تجاوزات داخل لجان السير.



جانب من اجتماع مدير تعليم القليوبية