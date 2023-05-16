محامى ترامب السابق أمام القضاء فى قضية تحرش جنسى

وكالات

يُقاضى رودي جولياني المحامي السابق لدونالد ترامب، بتهمة التحرش الجنسي بموظفة سابقة لديه.

وحسب موقع BBC ، تزعم الدعوى المدنية التي تبلغ قيمتها 10ملايين دولار، أن جولياني أجبر الموظفة نويل دنفي على ممارسة أعمال جنسية، وجعلها تعمل عارية، وممارسته أعمالا صاخبة وعنصرية "أثناء تناوله الكحول" في العمل.

كما تزعم القضية أنه تعرّى بشكل متكرر، وتناول الفياجرا "باستمرار" وأخبر نويل دنفي أن من متطلبات الوظيفة إرضاء مطالبه الجنسية.

ومن جهته نفى متحدث باسم رودي جولياني، ذلك "بشدة".

ورفعت دنفي، التي تقول إن شركة جولياني وظفتها في عام 2019 عندما كان يعمل محاميا شخصيا لترامب، الدعوى القانونية في ولاية نيويورك يوم الإثنين.