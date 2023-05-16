محافظ كفر الشيخ يناقش نسب تنفيذ كوبرى سخا العلوى وتعديل مسارات المرافق

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نسب التنفيذ فى أعمال إنشاء كوبرى علوى أعلى مزلقان سخا، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتور أحمد سعيد، مدير مركز الجيومكانية، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة كفر الشيخ، وفد هيئة الطرق برئاسة المهندس أحمد عارف، مدير هيئة الطرق بكفر الشيخ، والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس هشام داود، مدير مشروعات شركة مياه الشرب، والمهندس سمير ظريف مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة كفر الشيخ، والمهندس نجيب عبدالله، عن شركة الغاز.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه تمت مناقشة الأعمال الجارية التى شهدها طريق محلة موسى سخا، والجاري توسعته وإعادة رصفه، والانتهاء من 28 خازوق، من الناحية الغربية من مزلقان سخا، خاصة بأعمال إنشاء الكوبري العلوى، وأنه ناقش أعمال تعديل مسار المرافق، حتى لا تتعارض مع إنشاء أساسات الكوبري غرب وشرق مزلقان سخا، وأنه وجه بعقد اجتماعات بحضور استشاري الكبري والفنيين المتخصصين بكل مرفق من المرافق، بحيث يتم تغيير أقل عدد من مسارات المرافق، ولا تتعارض مع موقع إنشاء الكوبري، لسرعة إنجاز إنشاء الكوبري والانتهاء من تنفيذه فى أقرب وقت.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه يجرى العمل لصالح المواطن في كافة القطاعات الخدمية، ومن بين تلك القطاعات النقل، فتم التعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير، لإقامة كوبريين جديدين، الأول وله ثلاثة اتجاهات على غرار الكبارى بالقاهرة، لربط شرق غرب العاصمة بمنطقة مزلقان سخا للقادمين من قرى كفر الشيخ وقلين ومتجهين لسخا، والطريق الدائري "محور صبري القاضي"، وحتى محور كفر الشيخ دسوق، والمسار الآخر المؤدي إلى العائلة المقدسة وجامعة كفر الشيخ، ويخدم الكوبري المنطقة المجاورة للجامعة وما سيتم بناءه من منطقة لوجستية متنوعة الخدمات، وتضم مول كبير على غرار مول طنطا، إضافة للمنطقة السكنية الجاري إنشاؤها بجوار الجامعة، إضافة لمركز التنمية الشبابية والذي يضم ملاعب متنوعة وحمام سباحة، اضافة للمجمع السكني المجاور لجامعة كفر الشيخ.

يذكر أن كوبري سخا العلوى له 3 اتجاهات، منهم اتجاهين " اتجاه صعود للقادمين من محلة موسى، والطريق الدائرى المؤدى لشرق مدينة كفر الشيخ" محور صبري القاضي" ومنحدر نزول اتجاه طريق طنطا كفر الشيخ، والذي سيخدم منطقة سخا، والطريق المؤدي لمسار العائلة المقدسة، والمجمع السكني الجديد بجوار جامعة كفر الشيخ، والمتجه لروافد الطريق الدولي " طنطا كفر الشيخ"،" المحلة كفر الشيخ"، "كفر الشيخ بلطيم"، وخدمة المتجهين لجامعة كفر الشيخ، إضافة اتجاه ثالث للراغبين التوجه لغرب المدينة يتم إنشاؤه بجوار مركز التنمية الشبابية، للمتجهين لقرى كفر الشيخ، وقلين، أو امتداد طريق صبري القاضي، ومنه لرافد الطريق الدولي " كفرالشيخ بلطيم"، أو طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج.



الحضور من قيادات محافظة كفر الشيخ



انشاء كوبري سخا العلوي بكفر الشيخ



جانب من الحضور في مناقشة نسب تنفيذ كوبري سخا العلوي