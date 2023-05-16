محافظ كفر الشيخ يعتمد استحداث المخطط التفصيلي لـ 12 قرية بمركز مطوبس

كفر الشيخ- محمد سليمان

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استحداث المخطط التفصيلي لـ 12 قرية بقرية مركز مطوبس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، أن محافظ كفر الشيخ، أن اعتماد استحداث المخططات التفصيلية للمدن والقرى يأتي ضمن خطة الدولة، لضبط منظومة البناء والقضاء على البناء العشوائي، وتسهيلاً لاستصدار تراخيص البناء وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين المنظمة، وتم مراعاة محاور التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وبما يتناسب مع الرؤية المستقبلية للمدينة التي تتوافق مع الموارد والاحتياجات في إطار خطة التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحفاظاً على الرقعة الزراعية، إلى جانب الاستغلال الأمثل للأراضي في عملية التنمية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، اعتماد المخطط التفصيلي المحدث لقـــرية برمبال ،التابعة للوحدة المحلية لقرية لقرية برمبال، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية عزب الخليج البحري، التابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية عزب الخليج القبلي، التابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية منية المرشد، التابعة للوحدة المحلية لقرية منية المرشد، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية القني، التابعة للوحدة المحلية لقرية منية المرشد ، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية إبيانه، التابعة للوحدة المحلية لقرية منية المرشد.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تم اعتماد المخطط التفصيلي المحدث لقرية عمرو،التابعة للوحدة المحلية لقرية منية المرشد، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية بني بكار، التابعة للوحدة المحلية لقرية بني بكار، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية القومسيون شرق، التابعة للوحدة المحلية لقرية بني بكار، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية القومسيون غرب، التابعة للوحدة المحلية لقرية بني بكار، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية بريدعه، التابعة للوحدة المحلية لقرية البصراط، والمخطط التفصيلي المحدث لقرية عزب الغرب، التابعة للوحدة المحلية لقرية البصراط.