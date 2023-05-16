محافظ كفر الشيخ: استمرار الحملات على المخابز والأسواق وتحرير محاضر للمخالفين

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مراكز ومدن المحافظة تشهد حملات تشنها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بالتعاون مع مجالس المدن لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين، حفاظا على حقوقهم، بإشراف اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

وأشرف سليم محمد أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحلات التجارية، وذلك لتوصيل الدعم لمستحقيه، ولضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر منوعة بالتنسيق والتعاون المشترك مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري.

وتابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الحملات التموينية على المخابز، والتي ضمت إيمان النحراوى، نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، وأسامة لبيب، مفتش تموين مطوبس، والسيد الورداني، مفتش تموين مطوبس، وسعد محفوظ مفتش تموين، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر تموينية بينهم، 3 تصرف، ومحضر تجميع، و3 مواصفات، ومحضر عدم اعلان، ومحضرين نقص وزن، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق،وضبط الأسعار، وتوافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وتمكنت الحملات من تحرير 8 محاضر متنوعة،جاء ذلك تحت إشراف لجنة مشتركة من المجلس والتموين وحماية المستهلك والطب البيطري والصحة والبيئة وكافة الجهات المعنية.



حملات تموينية بالبرلس



حملات على الاسواق ببلطيم



متابعة المخابز وجودة رغيف الخبز