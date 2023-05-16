اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:03 م
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محافظ قنا يستقبل 88 مواطنا بمكتبه لبحث مطالبهم وحل المشكلات

الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:07 م
محافظ قنا يستقبل 88 مواطنا بمكتبه لبحث مطالبهم وحل المشكلات جانب من اللقاءات
قنا صابر سعيد

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استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، 88 مواطنا بمكاتبهما، للإستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية. 
 
وقال محافظ قنا، إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.
 
وأضاف الداودي، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسب عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وفقا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.
 
 
 

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