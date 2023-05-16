محافظ أسوان يتفقد امتحانات الإعدادية والثاني الثانوي بمدارس كيما

أسوان- صلاح المسن

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، امتحانات الشهادة الإعدادية، والصف الثانى الثانوى بمدارس كيما بمدينة أسوان.

وخلال جولته التفقدية علي المدارس، أعطى محافظ أسوان توجيهاته، بتشديد إجراءات الإشراف اليومى داخل وخارج المدارس، ولجان امتحانات النقل ، وأيضاً الدبلومات الفنية والثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، وهو الذى يتوازى بالتنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف التواجد الشرطى حول المدارس، للحد من الاحتكاكات أو الغش الجماعى .

جاء ذلك أثناء تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للجان امتحانات الشهادة الاعدادية بمدرسة كيما الاعدادية ، والتى تضم 292 طالبًا منتظمًا ومنازل بإجمالى 14 لجنة امتحانية، وذلك من إجمالى 303 لجنة تضم 27 ألفًا و 334 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس، ومن المقرر الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية فى 18 مايو الجارى، وقد أدى الطلاب اليوم امتحاناتهم فى اللغة الأجنبية الأولى، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات .

ورافق محافظ أسوان، خلال جولته، عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، وأيضاً فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، وغنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية.

كما تفقد اللواء أشرف عطية لجان امتحانات الصف الثانى الثانوى بمدرسة كيما الثانوية، والتى تضم 11 لجنة بإجمالى 217 طالبًا منتظمًا ومنازل ودمج، ويؤدى الطلاب مادة اللغة الأجنبية الثانية "عام"، والتطبيقات الرياضية لشعبة العلمى ، والتاريخ لشعبة الأدبى ، فيما يضم الصف الأول الثانوى بنفس المدرسة 16 لجنة بإجمالى 309 طلاب منتظمين ومنازل ودمج .

واطمأم محافظ أسوان على أن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط، مع تهئية الأجواء لأداء الطلاب للامتحانات فى سهولة ويسر، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية، حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية.

ووجه محافظ أسوان، إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بمحيط المدارس، بجانب توفير زائرة صحية بكل لجنة إمتحانية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة.