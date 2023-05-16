اليوم السابع
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محافظة القاهرة تزيل 99 عقارا بمنطقة عرب اليسار لخطورتها الداهمة.. صور

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:33 م
محافظة القاهرة تزيل 99 عقارا بمنطقة عرب اليسار لخطورتها الداهمة.. صور إزالة عقارات
كتب سيد الخلفاوى

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تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالات التي تتم بمنطقة عرب يسار بنطاق حى الخليفة بحضور العميد طارق اليمني رئيس الحي وبالتنسيق مع الاستاذ جمال حسين مدير المتابعه الميدانية بالمنطقة الجنوبية وكافة الأجهزة التنفيذية والمعنية والقوات الشرطية تنفيذًا لقرارات الازالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.  

وأوضحت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أنه تم اليوم استكمال أعمال الإزالة بمنطقة عرب اليسار، حيث تم استكمال أعمال الإزالة بعقارات درب الشيخ عبدالله و زقاق الصادق من درب داود الكبير وتم هدمهم بصورة جزئية وجاري استكمال الأعمال وبذلك يكون إجمالي العقارات التي تم هدمها لسطح الأرض عدد 99 عقار وعدد 4 عقارات بصورة جزئية حيث تشمل المرحله الاولي بعد استئناف الاعمال ازالة 42 عقار تم هدم 28 عقار كليا والباقي عقارات تم اخلائها من قبل.

ووجهت نائب محافظ القاهرة، بالعمل على قدم وساق طبقا للخطة الموضوعة والالتزام بجدول الاعمال للانتهاء منها تمهيدا لاعمال التطوير كما شددت على الاجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة اولا بأول وبصورة يومية لكافة المستجدات وتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تعوق الاعمال بإعتبارها أحد أهم الملفات التي تأتي فى مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمنطقة .

يأتى ذلك فى إطار أعمال تطوير المناطق التاريخية ومحيطها ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.

الجدير بالذكر أن منطقة عرب اليسار تقع بالقرب من ميدان السيدة عائشة وقبل قلعة صلاح الدين الأيوبى فى طريق صلاح سالم وهي منطقة تابعة لحى الخليفة بالقاهرة ويعد هذا الحي من الأحياء القديمة والذي يحتوى على عدد من العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط والذي تجرى به الازالات ضمن التطوير الملحق بالقاهرة التاريخية.

إزالة العقارات
إزالة العقارات

 

إزالة عقارات
إزالة عقارات

 

العقارات
العقارات

 

حملات الإزالة
حملات الإزالة

 


عرب اليسار

القاهرة

الخليفة

القلعة

تطوير العشوائيات

ازالة عرب اليسار



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