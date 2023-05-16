مجلس الوزراء يُدشن النسخة الإنجليزية من موقعه الإلكترونى

كتبت هند مختار

دَشَّن مجلس الوزراء النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء؛ وذلك في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة وإبراز مجهوداتها في شتى القطاعات أمام مختلف المجتمعات والدوائر السياسية والاقتصادية عالميًا.

https://www.cabinet.gov.eg/

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء يأتي استكمالًا للجهود الجارية لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف القطاعات الجماهيرية، والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية بلغاتها، بما ينقل للعالم صورة واضحة ومتكاملة عن مشروعات الحكومة المصرية ومختلف أنشطتها وقراراتها، من مصادرها الرسمية المعتمدة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن النسخة الإنجليزية من الموقع، تركز وبشكل أساسي، على نشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالأنشطة الدولية للحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، لربط التحركات الحكومية بمجتمعات المال والأعمال العالمية عبر قناة اتصال تعكس مختلف التحركات والأحداث الحكومية.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن محتويات النسخة الإنجليزية من موقع رئاسة مجلس الوزراء تنقسم إلى عدة أقسام، تضم قسمًا خاصًا بأخبار مجلس الوزراء، إلى جانب قسم خاص باجتماعات الحكومة، مع عرض متكامل لكافة المؤشرات الاقتصادية المصرية، بجانب قسم آخر يستعرض رؤية "مصر 2030"، و"وثيقة سياسة ملكية الدولة"، بالإضافة إلى عرض محاور برنامج عمل الحكومة المصرية وتقريرها السنوي، كما تحتوي أيضاً النسخة الإنجليزية من الموقع، على عرض للتشكيل الوزاري للحكومة، يتضمن أسماء أعضاء الهيئة الوزارية، مصحوبًا بالسيرة الذاتية لكل وزير من أعضاء الحكومة، بجانب السيرة الذاتية لرئيس الوزراء ومهامه الرسمية.

كما أشار السفير نادر سعد إلى أن النسخة الجديدة توفر نافذة مهمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراءات الأعمال، إذ توفر إمكانية التقديم ضمن منظومة "الرخصة الذهبية"، وهي رخصة موحدة تضم جميع التصاريح والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات، وهي المنظومة التي أطلقتها الحكومة لتسريع العمل على صعيد إصدار رخص التشغيل وبدء الأنشطة الاستثمارية، وحصلت من خلالها 13 شركة حتى الآن على "الرخصة الذهبية"، بجانب وجود 45 طلبًا من شركات أخرى في طور المراجعة والاعتماد حاليًا، حيث يقدم موقع رئاسة مجلس الوزراء في نسخته الجديدة دليلاً كاملاً باللغة الإنجليزية، يحتوي على كافة شروط الحصول على "الرخصة الذهبية" وخطوات رفع المستندات ومتابعة مراحل مراجعة الطلب "أون لاين".

وأضاف المتحدث الرسمي أن النسخة الإنجليزية الجديدة من موقع رئاسة مجلس الوزراء، تتيح ضمن محتويات قسم المؤشرات الاقتصادية، سهولة الاطلاع ومتابعة كافة مستجدات المؤشرات ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية، مثل: معدلات النمو والتشغيل والتضخم والدين العام والعجز وصافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر عرضها ضمن سلاسل زمنية تتيح سهولة متابعة أداء الاقتصاد المصري.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق موقع رئاسة مجلس الوزراء في نسخته الإنجليزية يُعد قناة اتصال مهمة توفر وسيلة لإمداد العالم الخارجي، بالأخبار والأنشطة والمؤشرات المختلفة.