مجلس النواب الليبي يوقف رئيس الحكومة فتحي باشاغا ويحيله للتحقيق

كتب أحمد جمعة

صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية الدكتور أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية.

وناقش مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية بمدينة بنغازي، الثلاثاء، أداء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا وما قدمته منذ نيلها الثقة من مجلس النواب الليبي العام الماضي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان له.

وانطلقت جلسة مجلس النواب الليبي، اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير ، حيث سيناقش المجلس جدول أعماله وما يُستجد من أعمال.

بالتزامن مع عقد جلسة البرلمان الليبي، قرر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء على القطراني بتسيير مهـام مجلــس الـــــــوزراء بالحكومـة الليبية مع تفويضـه بكـامـل الصلاحيات الممنوحـة.