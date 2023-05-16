مباحثات بين سلطة الطيران المصرى والنمساوي بفيينا

كتب أحمد مصطفى

عقد وفد سلطة الطيران المدنى المصرى مباحثات مع مقد وفد من سلطة الطيران المدنى النمساوية ، وذلك علي مدار يومين خلال زيارة الوفد المصرى، الذي ضم كلا من الملاح هشام عبدالباسط مدير الإدارة المركزية للنقل الجوى بسلطة الطيران المدنى المصرية، والطيار كريم جميل سعيد مدير الإدارة العامة للاتفاقيات والمعاهدات بسلطة الطيران.

جاء ذلك فى إطار أهمية تحديث جميع الاتفاقيات الثنائية بين مصر وجميع دول العالم في مجال النقل الجوي وتقديم الخدمات الجوية، من خلال التنسيق الفعال والتعاون المشترك مع جميع الدول الأعضاء، بما يتواكب مع مستجدات صناعة النقل الجوي.

تناولت الاجتماعات الموضوعات المتعلقة بمختلف أنشطة الطيران المدنى بين البلدين.

وقد شارك في المفاوضات الثنائية السفير محمد الملا سفير مصر بالنمسا، وفؤاد حتة سكرتير ثالث بالسفارة المصرية، ومن الجانب المصري عمرو علي مدير عام العلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وسلمى الطحان بشركة إير كايرو، وهدية عبد العزيز بشركة مصر للطيران للشحن الجوي .

وأسفرت المفاوضات الثنائية عن نجاح الوفد المصري في إتمامها بنجاح وفاعلية، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم مبدئية تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية، وزيادة عدد الرحلات بين البلدين؛ بالإضافة إلي توقيع اتفاق خدمات نقل جوي جديد يسهم في تعزيز العلاقات المصرية النمساوية بحضور السفير مايكل كينز مسؤول الوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية رئيس الوفد النمساوي وكريستين موسينا باور بالوزارة الاتحادية للعمل المناخي والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا نائبة رئيس الوفد النمساوي ومسؤول تنسيق العلاقات.

وفي نهاية الاجتماعات قدم الوفد المصري الشكر والتقدير لسفير مصر في النمسا على التعاون الفعال والتنسيق المثمر بين البلدين من أجل تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للوفد المصري خلال تواجده بالنمسا.