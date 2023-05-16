لسرقة قرطها الذهبي.. قصة ربة منزل قتلت طفلة ودفنتها أعلى سطح منزلها بقنا

كتب سليم على

شهد مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا، جريمة قتل بشعة بعدما أقدمت ربة منزل على قتل طفلة لم تتخطى الـ8 سنوات من عمرها، لسرقة قرطها الذهبي.

تفاصيل الواقعة بدأت بعد ان شاهدت المتهمة الطفلة وفى اذنها قرط ذهبي خاصة وأن منزلها يلاصق منزل المجنى عليها ، وضعت المتهمة خطة شيطانية بأن استدرجتها لمنزلها بحجة شراء حلوى لها ، وما أن خلت بها أجهزت عليها وخنقتها بيدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة واستولت على قرطها الذهبى، ووضعت جثتها داخل جوال ووضعته داخل الرمال أعلى سطح منزلها.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز)، بالعثور على جثة ابنة شقيقه (سن 8، مقيمة بذات الناحية) داخل جوال بلاستيكى وموضوعة داخل الرمال بحجرة أعلى سطح منزل متاخم لمسكنها ملك (ربة منزل) أثناء قيامه وأهليتها بالبحث عنها بأرجاء القرية لتغيبها عن مسكنهم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالكة المنزل المذكورة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة، وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بقصد السرقة، وقررت باستدراج المجنى عليها بزعم شراء بعض الاحتياجات لها وعقب دلوفها لمسكنها قامت بالإجهاز عليها بخنقها بيدها واستولت على قرطها الذهبى، كما أرشدت عن (القرط الذهبى المستولى عليه).