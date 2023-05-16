قرعة علنية على 120 وحدة سكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد فى العريش

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم، إجراء قرعة علنية على عدد 120 وحدة سكنية فى العريش تم تخصيصها للمنقولين من رفح والشيخ زويد، بإشراف وحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ونقل المحافظ تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى أهالى محافظة شمال سيناء وخاصة أهالى رفح والشيخ زويد.

وأكد المحافظ، أن الوحدات السكنية فى حى السبيل بمدينة العريش، وتشمل كل وحدة على ثلاثة غرف وصالة ومطبخ وحمام، مشيرًا إلى أنها المرحلة الثالثة، حيث تم بالمرحلة الأولى تسليم عدد 288 وحدة سكنية فى منطقة العبور عام 2019، وتم بالمرحلة الثانية عام 2020 تسليم 1110 وحدات سكنية على المتقدمين من أهالى مركزى رفح والشيخ زويد عام.

أضاف المحافظ أنه تم تخصيص الوحدات السكنية بنظام الإيجار الشهرى "استضافة" حيث تتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيها من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية، بينما يقوم المواطن بدفع مبلغ 100جنيه شهريا نظير أعمال الصيانة.

أشار المحافظ، إلى أنه تقدم للحصول على الوحدات السكنية عدد 561 شخصًا من بينهم 478 من مركز رفح و83 من مركز الشيخ زويد، مطالبًا المستحقين بالحفاظ على الوحدات السكنية وعدم التصرف فيها لغير الغرض المخصصة له وعدم تركها فارغه او تاجيرها للغير.

أعلن المحافظ عن اجراء مرحلة رابعة من وحدات الإسكان الاجتماعى فى العمارات التى يجرى رفع كفائتها فى حى السبيل بالعريش.

ومقررا إعلان أسماء المستحقين للوحدات السكنيه على الموقع الرسمى لمحافظة شمال سيناء،وفى لوحات الإعلانات بمجالس المدن.

يذكر أنه سبق الإعلان عن قيام المحافظة بتوفير وحدات سكنية من مشروع الإسكان الإجتماعى للأسر التى أضيرت بسبب الحرب على الإرهاب، حيث يقوم المواطن بدفع قيمة رمزية لا تتعدى مبلغ 100 جنيه شهريًا مقابل أعمال الصيانة والخدمات المشتركة.