فودة يتابع العمل بالقرية التراثية بمنطقة الهجن وآخر مستجدات مبنى الرصد الأمنى

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لمتابعة تقدم الأعمال بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، وذلك في اطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث بشرم الشيخ..

ولفت المحافظ إلى أن القرية يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، بحضور كبار الشخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث يجرى العمل على قدم وساق لاستكمال التشطيبات النهائية الجارية بها و أعمال التجميل والزراعات واللاند سكيب وتركيب عدد من الجداريات..

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية، و 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة و لاند سكيب، لافتا أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية و مدرجات الجمهوروالمسجد، والوحدة البيطرية، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، وكذا الانتهاء من أعمال شبكة الطرق والجداريات الفنية والأعمال الإبداعية التي تثرى منطقة الهجن وتزيد من الاعمال الجمالية بها.

كما شملت جولته التفقدية أيضا متابعة آخرالمستجدات بشأن الاستعدادات النهائية لافتتاح مبنى الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ.

لفت المحافظ إلى أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات

كما تفقد المحافظ أيضا أ‘عمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة محطة المعالجة بنظام برك الاكسدة الطبيعية بمنطقة السفاري بالمدينة بتكلفة 61 مليون جنيه واعمال لاند سكيب والسور لموقع مشاهدة الطيور .

رافق المحافظ خلال الجولة القيادات التنفيذية للمحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ، وكان في استقباله بموقع العمل ممثلي الشركات المشرفة والمنفذة للمشروع.