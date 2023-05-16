فوائد الكركم.. يساعد فى علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

كتب – حسام الشقويرى

التهاب المفاصل الروماتويدي مرض التهابي مزمن في جميع أنحاء العالم مع تلف تدريجي للمفاصل ، مما يؤدي إلى إعاقة دائمة في كثير من الحالات.و التهاب المفاصل الروماتويدي غير قابل للشفاء ، لكن الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض يمكنهم بلا شك اتخاذ تدابير وقائية للحد من حالات التفجر ومنع حدوث المزيد من المضاعفات المرتبطة به. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأدوية الموصوفة والتغييرات الغذائية الصحية وتعديلات نمط الحياة تساعد الناس على عيش حياة سعيدة من خلال إبعاد النوبات. علاوة على ذلك ، تساعد الأطعمة والتوابل المختلفة في تقليل الاستجابة الالتهابية لالتهاب المفاصل الروماتويدي. واحد منهم هو الكركم، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ويعتبر الكركم من التوابل الشائعة في الوصفات وعلاج بديل للعديد من الحالات. على سبيل المثال ، لمدة 5000 عام في الطب الهندي القديم والطب الهندي القديم ، يساعد الكركم في علاج التهاب المفاصل. الكركمين هو جزء من الكركم يظهر آثارًا إيجابية أثناء علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

وأظهرت الدراسات العلمية أن الكركمين في الكركم يعرض خصائص مضادة للجراثيم ، ومضادة للفيروسات ، ومضادة للفطريات ، ومضادة للسرطان ، ومضادة للالتهابات ، ومضادة للأكسدة. يمكن أن تقلل هذه الخصائص من خطر الإصابة بالأمراض الخبيثة والأمراض المزمنة الأخرى مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم جهاز المناعة في الجسم عن طريق الخطأ الخلايا السليمة بدلاً من حمايتها من الغزاة ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض وعدوى مختلفة. يؤثر في البداية على المفاصل الأصغر ، ويتقدم نحو مفاصل أكبر ، ويؤثر في النهاية على أعضاء الجسم الداخلية مثل القلب والكلى والرئتين والعينين والجلد. بدون العلاج المناسب ، عادةً ما تتلف العظام وغضاريف المفاصل وتتلف ، مما يؤدي إلى ضعف الأوتار والأربطة. تؤدي حالة المفاصل الضعيفة إلى تشوهات وتآكل العظام. نتيجة لذلك ، يشعر المرضى بالتيبس ، والتعب المستمر ، والحمى ، وفقدان الوزن ، وتورم المفاصل ، والعقيدات الروماتيزمية تحت الجلد.

الكركم لالتهاب المفاصل الروماتويدي

يوفر الكركمين في الكركم صفات علاجية. بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت دراسات التجارب السريرية أن خصائص الكركمين المضادة للالتهابات كانت جيدة التحمل ، ولم يكن لها أي آثار سلبية ، كما أنها تمارس نشاطًا مضادًا للروماتيزم. ركزت دراسة أخرى على فعالية الكركمين بمفرده وبالاقتران مع ديكلوفيناك الصوديوم في المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي النشط. وفقًا للنتائج ، كان علاج الكركمين آمنًا ولم يسبب ردود فعل سلبية. علاوة على ذلك ، أدى تناول الكركمين إلى تثبيط نشاط مرض التهاب المفاصل الروماتويدي. وكان لدى المرضى الذين عولجوا مع الكركمين (500 مجم) أعلى نسبة تحسن من الأشخاص الذين عولجوا بديكلوفيناك الصوديوم (50 مجم) بمفرده أو من مزيجهما.