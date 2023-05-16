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غداً ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:01 م
غداً ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة حالة الطقس -أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة  على جنوب البلاد، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على باقى الأنحاء.

 

وتتوقع الأرصاد أيضا أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة غربا على فترات متقطعة.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 34  درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى  23 درجة.

 

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة.

 

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونيو (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.


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