وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال التي نشرت منذ الصباح، وحداتها الخاصة في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأضافت دائرة الأوقاف الإسلامية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى .

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، فضلًا عن إبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

في سياق آخر، كُثفت الدعوات الفلسطينية إلى ضرورة شد الرحال وتعزيز التواجد والرباط في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم، لإفشال "مسيرة الأعلام" الاستيطانية، المزمع تنظيمها بعد غد الخميس.

ويتعرض "الأقصى" يوميا، عدا يومي الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا.

