اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 10:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عائدات قناة السويس تسجل 25.7 مليار جنيه فى مارس الماضى

الثلاثاء، 16 مايو 2023 10:12 ص
عائدات قناة السويس تسجل 25.7 مليار جنيه فى مارس الماضى قناة السويس - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحقيق عائدات قناة السويس مستوى 25.7 مليار جنيه في شهر مارس الماضي، بينما كانت نحو 22.7 مليار جنيه في شهر فبراير السابق له.

وتحقق عائدات قناة السويس مستويات قياسية منذ بداية العام الماضي 2022 وحتى الآن، على الرغم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، حيث يشير تطور عائدات القناة الواردة في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء إلى أن مؤشر العائدات ارتفع من 8.6 مليار جنيه في فبراير 2022 إلى 10 مليارات جنيه في مارس التالي له، وواصل المؤشر الارتفاع التدريجي ليصل إلى 11.6 مليار جنيه في أبريل الماضي، ثم إلى 12 مليار جنيه في مايو الماضي، و12.3 مليار جنيه في يونيو الماضي، والارتفاع إلى 13.3 مليار جنيه في يوليو الماضي.

وأضافت بيانات الجهاز، أن المؤشر أكمل الارتفاع في أغسطس الماضي ليسجل 14.2 مليار جنيه، قبل أن يسجل 13.3 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، ويعود للارتفاع إلى 14.3 مليار جنيه في أكتوبر الماضي، ثم 17.3 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، و18.2 مليار جنيه في نهاية العام في ديسمبر، وافتتح العام الجديد 2023 على عائدات بنحو 23 مليار جنيه وهى أكبر زيادة من فبراير 2022 وحتى فبراير الماضي على الإطلاق.


قناة السويس

عائدات القناة

اخبار الاقتصاد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة