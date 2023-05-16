ضبط المتهمين بسرقة عدادات المياه من المنازل فى القاهرة

نجحت مديرية أمن القاهرة فى ضبط شخص بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته 4 عدادات مياه "مجهولين المصدر" واعترف بمزاولته نشاطًا تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك" وأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة بدائرة القسم، كما أقر بارتكابه واقعتى سرقة آخرتين بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط عدادات المياه المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة القسم.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل - بدون لوحات " ملك أحدهم بدائرة قسم شرطة 15 مايو مُحملًا عليها (4 غطاء حديدى – أجنة حديدية)، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها بأسلوب "الخلع" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم، وضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين وضُبط بحوزتهما (ماكينتى خياطة - 4 مفك - مفتاح – بنسة - جاكوش) وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها من داخل ورشة ملابس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق"، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بذات الأسلوب، وأقرا بارتكاب واقعة سرقة أخرى، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المُستولى عليها وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة.