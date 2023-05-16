شاب بسوهاج تعافى من الإدمان: "بعت محتويات المنزل لأشترى المخدرات"

سوهاج- عمرو خلف

رحلة معاناة طويلة عاشها شاب من قرية بنى هلال بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، والبالغ من العمر 19 عاما، بعدما أدمن تناول المواد المخدرة بكافة أنواعها على يد أصدقاء السوء فى قريته، وعاش أصعب لحظات حياته حتى بدأ يخطو خطوات الطريق الصحيح واستطاعت أسرته الحاقة بمصحة لعلاج الإدمان فى إحدى المحافظات ليظل فيها 4 أشهر ذاق خلالها مرارة الإدمان لكى ينجو بنفسه بعدما تعافى من الادمان لبيدأ رحلة جديدة من حياته.

سيد أبو العلمين شاب فى مقتبل العمر دخل فى طريق الشيطان بعدما تعرف على أصدقاء السوء عندما كان طالبا وبدأ يعرف طريق المخدرات حيث وصل به اخال إلى بيع أشياء من محتويات منزله لكى يشترى بها المواد المخدرة بعد ما أصبح مدمن كليا ووقتها علمت أسرته بإدمان الشاب والذى أذاق أسرته ألوانا من العذاب، حيث انتهى الأمر إلى قيام والده بربطه بسلاسل حديدية فى السرير حتى يشل حركته ولا يتناول المواد المخدرة ويستطيع السيطرة عليه.

انتقل "اليوم السابع" إلى قرية بنى هلال بمركز المراغة للتعرف على معاناة الشاب سيد وتحديه للظروف بكل عزيمة واصرار فى التعافى من الإدمان حيث قال سيد أنه بعد 3 سنوات من المعاناة والإدمان وتهديد شمل الأسرة، استطاع تحدى الظروف الصعبة التى مر بها وبدأت أسرته تنأى به أولا عن أصدقاء السوء ثم بدء مرحلة العلاج داخل مصحة لعلاج الإدمان وكانت ظروف الاسرة صعبة للغاية لا تمتلك أى شىء حيث قام والده باقتراض مبلغ من المال ليبدأ به رحلة العلاج والذهاب إلى مصحة لعلاج الإدمان وتناول فيها كورس علاجى لمدة 4 شهور فى إحدى المحافظات فى الصعيد، وكانت أصعب فترات حياته فى المصحة حيث عاد إلى وعيه من جديد واستوعب الفرق بين التعافى والإدمان.

وأضاف الشاب سيد، أنه يعانى منذ الصغر من كهرباء فى المخ جعلته غير قادر على السيطرة على نفسه، حيث يتناول حاليا علاج للمخ والأعصاب ويحتاج إلى المساعدة من قبل المسئولين بمديرية الصحة بسوهاج بشراء العلاج له وكذلك الالتحاق بمصحة نفسية تابعة للصحة لاستكمال علاجه فيها حيث قضى 4 أشهر فى المصحة فى إحدى محافظات الصعيد بينما يحتاج 6 شهور للعلاج نهائيا، وقال أنه عندما بدء رحلة العلاج شعر وكأنه انسان جديد، ومستعد للعودة إلى المصحة لاستكمال علاجه، قائلا: "عاوز أخف وأبقى كويس، بقيت انسان تانى لما خفيت وبنصح الشباب تبعد عن المخدرات".

فيما قال والد الشاب أبو العلمين عرفه أنهم كأسرة عاشوا أصعب لحظات حياتهم بعد إدمان سيد ودخوله طريق الشيطان حيث اضطر إلى اقتراض مبلغ كبير من المال لعلاج نجله حيث كان يتكلف 7الاف ونصف شهريا تكاليف شهرية داخل المصحة وأنه باع كل ممتلكاته من أجل علاج نجله الأكبر، ولكنه لم يستطع الآن استكمال رحلة علاجه بسبب 15 الف جنيه فقط، وهى تكلفة علاج شهرين فى المصحة، وطالب المسؤولين بالمحافظة بمساعدة نجله من أجل علاجه داخل مستشفى الطب النفسى وشراء علاج المخ والاعصاب له حيث أنه يعانى من إعاقة ولا يمتلك شيء سوى معاش كرامة لنجله.