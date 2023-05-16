اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مايو 2023 07:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سمكة قرش تهاجم قارب صياد أمريكى وتحاول التهامه

الثلاثاء، 16 مايو 2023 07:08 م
سمكة قرش تهاجم قارب صياد أمريكى وتحاول التهامه
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عاش الصياد الأمريكي، سكوت هاراغوتشي، لحظات مرعبة عندما قامت سمكة قرش بمهاجمة قاربه الصغير حيث كان في رحلة صيد على القارب الخاص به.
 
ويُظهر الفيديو سمكة "قرش النمر" الكبيرة تقترب خلسة من حافة القارب، قبل أن تفتح فكها لالتهام الجانب الأيسر للقارب.
 
 
قال الصياد الأمريكى "سمعت صوت أزير بدا وكأنه قارب يتجه نحوي دون محرك، تفقدت الأمر ورأيت شيئا بنيّا كبيرا، اعتقدت في البداية أنها سلحفاة، ولكن بعد ذلك صدمني، وأدركت أنه قرش النمر".
 
قرش النمر يسمى أيضا "نمر البحر"، وهو واحد من أسماك القرش الأكثر خطورة في العالم، وقرش النمر يعتبر من الحيوانات المفترسة العدوانية جدا مع الحواس القوية جدا، وله رغبة عالية في "الحصول على الدم".
 
 

 


صياد

صياد أمريكي

قارب

سمكة قرش



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة