وأضاف السفير أندرييف ـ في تصريحات لوسائل إعلام بولندية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، "مثل هذا الاحتمال موجود دائما، يعتمد تحول الأمر إلى حقيقة، على قرارات قيادتنا والسلطات البولندية".

وتابع السفير الروسي لدى بولندا" أن موسكو لا يساورها أى شك فى أن وارسو ستستمر في إمداد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، طالما أن قدراتها كافية لذلك".

وأضاف" أن مسألة إرسال قواتها المسلحة (بولندا) إلى أوكرانيا، لم تتم مناقشتها في الحوارات السياسية العامة البولندية، لكن العديد من المرتزقة البولنديين يقاتلون إلى جانب نظام كييف" على حد قوله.

يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، كانت قد أعلنت حظر سفارة بولندا في موسكو من الوصول إلى أموالها في البنوك الروسية وفقا لمبدأ التعامل بالمثل.

وأضافت زاخاروفا أن السلطات البولندية قامت في 3 مارس الماضي بتحويل الجزء الرئيسي من الأموال من حسابات المؤسسات الروسية إلى حسابات مكتب المدعى العام الإقليمي في بولندا، وبهذه الصورة لا تستطيع روسيا استخدام هذه الأموال، نظرا لمبدأ المعاملة بالمثل في الدبلوماسية فإن السفارة البولندية في موسكو ممنوعة من الوصول إلى أموالها في البنوك الروسية.