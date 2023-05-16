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سامح شكرى يناقش مع وزير خارجية المالديف أبرز ملفات العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 03:52 م
سامح شكرى يناقش مع وزير خارجية المالديف أبرز ملفات العلاقات الثنائية اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزير خارجية المالديف
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، مع عبد الله شاهد وزير خارجية المالديف.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أشادا خلال الاتصال بالعلاقات التاريخية المتميّزة بين البلدين، والتي كان من أبرز مظاهرها أن مصر كانت أول دولة إفريقية وعربية تعترف بجمهورية المالديف وتقيم معها علاقات دبلوماسية في عام 1969.

كما أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة واستمرار التعاون بينهما، لاسيّما وأن البلدين يحتفلان العام القادم 2024 بمرور 55 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

 

 

 


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