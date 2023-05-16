زى النهارده.. حجز محاكمة 16 متهما بقضية "الخلافات الثأرية" فى الصف للحكم

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 5 سنوات، يوم 16 مايو 2018، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، تحجز إعادة محاكمة 16 متهماً، في الحكم الصادر ضدهم غيابياً بالسجن المؤبد، عقب اتهامهم بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين، وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف، للحكم.

كان تشكيل الجلسة وقت صدور القرار، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى.

البداية كانت فى 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغاً بتجدد الاشتباكات بين عائلتين بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص العائلة الأولى بإطلاق النيران على شخص من العائلة الثانية بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع العائلة الثانية بالتوجه لمنازل العائلة الثانية وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذى ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.