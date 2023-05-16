"زراعة الإسكندرية": توريد 58 ألف طن من القمح إلى صوامع الغلال حتى الآن

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية ، حصاد نحو 18 فدانا من محصول القمح حتى الآن، كما تم توريد نحو 58 ألف طن و131 كجم قمح إلى صوامع الغلال، والتى تستمر فى استقبال القمح حتى أغسطس القادم.

فيما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، استعداد المديرية بكافة الإجراءات اللازمة لانطلاق ماراثون توريد القمح المحلى لهذا العام، حيث يستمر حتى نهاية شهر أغسطس لهذا العام.

واستعدت المديرية لاستقبال الأقماح المحلية لهذا الموسم بسعات تخزينية متميزة، من خلال تجهيز 3 صوامع، وهى صومعة برج العرب التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وإجمالى سعتها 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وإجمالى سعتها 60 ألف طن، وصومعة السلام التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعتها 60 ألف طن.

كذلك تم معاينة واعتماد 4 بناكر، وهى بنكر السلام (1) التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين وسعته التخزينية 45 ألف طن، كامل السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية، وبنكر السلام (2) التابع للشركة العامة للصوامع والتخزين، وسعته التخزينية 44 ألف طن كامل السعة مجهزة لاستقبال الأقماح المحلية، وبنكر شمال القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينة 15 ألف و750 طن إجمالى السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية، وبنكر جنوب القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينية 12 ألف و500 طن، إجمالى السعة مجهزة لاستقبال الاقماح المحلية موسم 2023، ليصل إجمالى السعات التخزينية المستعدة لاستقبال الأقماح المحلية بالمحافظة 3 صوامع و4 بناكر بإجمالى سعتها 208 آلاف و180 طنا، بخلاف توافر سعات تخزينية أخرى فى حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المذكورة.

وقد تم تشكيل سبعة لجان لاستقبال الأقماح بالسعات التخزينية السابقة مكونة من 6 أعضاء، عضو من مديرية التموين رئيسا، وعضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعضو من مديرية الزراعة، وعضو من الجهة المسوقة (أمين العهدة)، وعضو من الجمعية القبانية، ةعضو من البورصة السلعية.

وتستقبل لجان الاستلام توريد الأقماح بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء يوميا، ويتابع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة الأستاذة أمانى حلمى وفريق العمل التابع لها فعاليات لجان التوريد يوميا، وتجميع البيانات، وكميات التوريد تحت قيادة غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة لمتابعة موقف التوريد و العمل على إزالة اى معوقات تواجه عمليات التوريد.