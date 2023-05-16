رصف الطرق بعدد من مدن محافظة كفر الشيخ والانترلوك بمصيف بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف وتوسعة الطرق، بمراكز ومدن بلطيم، وقلين، ومسبر، والرصف بالانترلوك بمصيف بلطيم، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المراكز، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين المدن والقرى ومتابعة سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، سير العمل بالأعمال التمهيدية ، لرصف امتداد الدائري بلطيم ووضع طبقة الأساس (سن ) تمهيدا لرصف الطريق وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الجارى تنفيذها وذلك تحت إشراف مديرية الطرق.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، ومدير عام مديرية الطرق حسن العرجاوى، ورئيس قرية الحصة وإدارة الرصف بالمدينة وضع الطبقة الاسفلتية بطريق حصة الغنيمى قلين، التابع لمديرية الطرق بكفر الشيخ، وذلك عقب الانتهاء الكامل من أعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف، ومراجعة البنية التحية، والتأكد من صلاحيتها من مياه وصرف وغاز، ورفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها، لتسهيل الحركة المرورية والتمهيد لأعمال الرصف، ومتابعة عمل صفايات الأمطار بالطريق العام، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للرصف.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال تركيب بلاط الانترلوك، ضمن أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى، بداية ميدان الأمل وحتى منطقة الفيروز، والتي تشمل تركيب انترلوك بالارضيات بعد عمل فرشة من الرمال ودمكها، وتركيب طوب فرعوني بالجانبين، وتركيب بلدورات جديدة مع عمل توسعة، وإعادة رصف للطريق الرئيسي، مؤكداً الالتزام بالجدول الزمني للمشروع والانتهاء من كافة الأعمال قبل بداية موسم صيف 2023.

كما تابع تركيب بلاط الانترلوك بأعمال التطوير التجميل الجارية بمنطقة ميدان النرجس والتي تشمل تطوير ميدان النرجس، وإحلال وتجديد الطوب الفرعوني وتركيب بلاط انترلوك، وذلك في إطار استعدادات المدينة لاستقبال موسم صيف 2023.

تابع على إبراهيم سلامة رئيس مدينة مسير، أعمال الرصف، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2022 / 2023، شملت رصف شارع ترعة القهوجية حتى نقطة شرطة مدينة مسير، وتفريعه أمام الوحدة المحلية بطول 200 متر برابط مدخل مجمع المدارس حتى الوحدة الصحية، ورصف شارع صحصاح من أمام منزل القادوم حتى منزل محمد عبدالفتاح صحصاح، ورصف شارع من أمام مسجد الفتح حتى ترعة الصعايدة، ورصف شارع من أمام مسجد الفتح مار بمركز الشباب والمدارس الثانوية حتى ترعة القهوجية، مؤكداً أن الوحدة المحلية لمدينة مسير تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدميه، لتوفير حياة كريمة لهم ضمن أعمال خطة العام الحالي خلال الفترات القادمة.



اعمال الرصف بقرى قلين



اعمال الرصف بمركز قلين



الرصف بالانترلوك بمصيف بلطيم



جانب من اعمال الرصف



رصف الميادين بالانترلوك



رفع الطبقة الاسفلتية المتهالكة بمسير