رصد طالب و2 مدرسين لتصويرهم ورقة امتحان الهندسة للإعدادية فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أكد هانى عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية ورئيس غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، أن غرفة العمليات رصدت اليوم 3 حالات غش وتصوير ورقة الأسئلة لامتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس من قبل طالب و2 مدرسين، وجرى استبعادهم وإحالتهم للشئون القانونية.

وأضاف عنتر في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى ضبط الطالب "م .أ"، بلجنة مدرسة عمر بن الخطاب بكفر سنجاب، ومدرسة الشهيد على كامل بقرية برمبال مركز منية النصر من المدرس "م.ص"، والمدرس "م .م "وتم استبعادهم وتحويل المخالفه للشئون القانونية لاتخاذ كافه الإجراءات القانونية.

وأوضح "عنتر" أن غرفة العمليات لم يرد إليها أى شكاوى بشأن الامتحان، وجرى مراجعته فنيًا من قبل لجنه محايدة من المعلمين، وأثبتت عدم وجود أخطاءً لغوية او فنية والورقة مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وأشار رئيس غرفة العمليات المركزية إلى انتظام حضور 99%من طلاب الشهادة الإعدادية "عام" للامتحان، و93% حضور طلاب الشهادة الإعدادية المهنية باللجان، ووصول أوراق الأسئلة لمقار اللجان فى الموعد المحدد.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية قد ادوا اليوم الثلاثاء الامتحان بمادتي الهندسة والتربية الفنية على فترتين.

وانطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية السبت الماضي داخل 583 لجنة، بمدارس المحافظة، وبإشراف 17 إدارة تعليمية.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات بالشهادة الإعدادية هذا العام ما يزيد عن 125 ألفًا و509 طلاب على مستوى مدارس التعليم الأساسي والمهنى بالدقهلية.