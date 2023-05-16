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رئيس اتحاد المستثمرين: الرئيس السيسي أعطانا الوقت الكافي للحديث عن مشكلاتنا

الثلاثاء، 16 مايو 2023 06:22 م
رئيس اتحاد المستثمرين: الرئيس السيسي أعطانا الوقت الكافي للحديث عن مشكلاتنا الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين
ماجد تمراز

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قال الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إنه إذا كان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الدولة، فإن هذا الأمر يدعو إلى الاطمئنان تجاه كل القرارات التي يتم اتخاذها، مؤكدا أن ذلك يضمن تنفيذها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على صدى البلد: "الرئيس السيسي اليوم أعطانا الوقت الكافي، واستمع لكل المشكلات التي تواجهنا وقلنا له كل التفاصيل، وتحدثنا عن أن الاستثمار هو أساس الدولة، والمستثمر القادم من الخارج يرغب في التعامل مع جهة واحدة فقط، وجهة واحدة تخصص له الأراضي".

وقال: "الموافقات كانت تأخذ الكثير من الوقت، ولكن الرئيس السيسي وجه بألا تزيد على 10 أيام فقط، وقرارات اليوم التي أعلنها الرئيس لم نكن نحلم بها، وأهم شيء حدث أنه حدثت طمأنة للمستثمرين".

وتابع: "رئيس الجمهورية قرر أن يتم عقد هذا الاجتماع كل شهر".


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