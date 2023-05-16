ديلى ميل: الأمير أندرو ليس لديه خطط لترك منزله ويطلب لقاء الملك تشارلز

كتبت: شيماء عبد المنعم

يزعم تقرير جديد نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الأمير أندرو طالب بعقد لقاء وجهًا لوجه مع الملك تشارلز بعدما زعمت مصادر مقربة منه أنه ليس لديه خطط لإخلاء منزله في رويال لودج للأمير ويليام وزوجته كيت.

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن الملك طلب من شقيقه الأصغر مغادرة العقار الذي تبلغ مساحته 98 فدانًا، وهو منزله منذ أكثر من 20 عامًا، لكن يقال إن أندرو يعتزم احترام عقد الإيجار الذى وقع عليه في عام 2003 برفضه الخروج من القصر الذى تبلغ تكلفته 30 مليون جنيه إسترلينى، وهو مصمم على إتمام ما تبقى من عقد إيجاره لمدة 75 عامًا.

جاء هذا بعدما قالت مصادر مقربة من العائلة الملكية في بريطانيا، أن الأمير أندرو شعر "بالحيرة واليأس" لأنه لم يتلق بعد أي ميراث من الملكة إليزابيث الثانية، وبعد وفاة الملكة في سبتمبر الماضي، تركت ملكية دوقية لانكستر التي تبلغ تكلفتها 650 مليون جنيه إسترليني تلقائيًا لـ الملك تشارلز، ومع ذلك، يقال إن الأمير أندرو، 63 عامًا، أخبر أصدقاءه أنه يشعر "باليأس" من أن الملك لم يشارك أيًا من ثروته الجديدة بين إخوته.



الامير اندرو

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، يشعر الأمير أندرو بقدر من "الاستياء واليأس" من الموقف، وقال مصدر في القصر للصحيفة إن ثروة الملكة انتقلت مباشرة "من ملك إلى ملك" لأن هذه كانت الطريقة الأكثر نفعا من حيث الضرائب لنقلها.