خليك واعى.. لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بمختلف أسواق الجمهورية.. إنفوجراف

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء.

خليك واعى

الشائعة:

أنباء بشأن انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية

الحقيقة:

وزارة الزراعة نفت تلك الأنباء تمامًا

أكدت أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماماً

المنتجات والسلع بالأسواق خالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات

يتم إخضاع المنتجات لعملية رقابة من قبل هيئات الرقابة على جودة السلع الغذائية المصرية،

ناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات