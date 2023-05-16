اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 05:18 م
أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بمختلف أسواق الجمهورية.. إنفوجراف

الثلاثاء، 16 مايو 2023 04:24 م
خليك واعى.. لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بمختلف أسواق الجمهورية.. إنفوجراف خليك واعى

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء.
 

خليك واعى

خليك واعى

 

الشائعة: 
أنباء بشأن انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية
 
الحقيقة: 
وزارة الزراعة نفت تلك الأنباء تمامًا 
 
أكدت أن كافة المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماماً
 
المنتجات والسلع بالأسواق خالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات
 
يتم إخضاع المنتجات لعملية رقابة من قبل هيئات الرقابة على جودة السلع الغذائية المصرية، 
 
ناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات

البطيخ المسرطن

وزارة الزراعة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

بطيخ

خليك واعى



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