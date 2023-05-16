اليوم السابع
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خلاف على زيارة مريض يتحول لمشاجرة داخل معهد القلب فى العجوزة

الثلاثاء، 16 مايو 2023 11:52 ص
خلاف على زيارة مريض يتحول لمشاجرة داخل معهد القلب فى العجوزة قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على المتهمين بالاعتداء على أفراد أمن معهد القلب في العجوزة، وكشفت التحريات أن المتهمين البالغ عددهم 4 أشخاص، اعتدوا على فردي أمن، بسبب خلاف على الدخول لزيارة شقيقهم المريض، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض أفراد أمن بمعهد القلب لاعتداء، انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتبين أن 4 أشخاص تشاجروا مع فردي أمن بالمعهد، لخلاف على زيارة شقيقهم المريض بالمعهد، وأصيب فردي الامن بجروح.

حدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتمكنوا من ضبطهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

 


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