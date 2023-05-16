حملات مُكثفة للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم المعروضة بالمجازر فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على المجازر؛ من أجل التأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قسم التفتيش بمديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ عدة حملات تفتيشية على اللحوم والمجازر بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 34 كيلو لحم ضان مذبوح خارج المجازر الحكومية، كما تم التحفظ على 30 كيلو جرام مجزئات دواجن تحت الفحص وأكثر من 2 طن من المأكولات البحرية (كابوريا) بدون علامات تجارية وبيانات.

وفى سياق متصل، تم ضبط 26 كيلو لحم بقري مذبوح خارج المجازر الحكومية وضبط o كيلو جرام مجزئات دواجن ولحم مفروم منتهي الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير 5 محاضر لتلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.