اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 03:20 م
أكرم القصاص
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حريق يتسبب فى غرق سفينة صيد بالفلبين وإصابة 2 من أفراد طاقمها

الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:47 م
حريق يتسبب فى غرق سفينة صيد بالفلبين وإصابة 2 من أفراد طاقمها غرق سفينة ـ صورة أرشيفية
مانيلا (أ ش أ)

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أعلن حرس السواحل الفلبينى، أن سفينة صيد غرقت قبالة سواحل منطقة "كويو" شرقى مقاطعة "بالاون" عقب نشوب حريق بها، مما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد طاقمها.
 

وذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، أن حرس السواحل وأفراد من شرطة كويو بالإضافة إلى مجموعة من الصيادين شاركوا فى إخماد الحريق، إلا أن السفينة غرقت في النهاية.
 

وأشار حرس السواحل إلى أن اثنين من أفراد طاقم السفينة أصيبا بحروق من الدرجة الأولى، لافتا إلى أن حرس السواحل قام على الفور بوضع حواجز لمنع التسرب النفطى فى المنطقة والتأكد من أن السفينة لن تتسبب فى أى ضرر بيئى.. ولم تشر السلطات الفلبينية بعد إلى أسباب وملابسات اندلاع الحريق.


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