حجز 3 أشخاص بتهمة التشاجر بالأسلحة النارية فى البساتين

كتب كريم صبحى

قررت نيابة البساتين ، حجز 3 أشخاص على ذمة التحريات بتهمة التشاجر بالأسلحة النارية.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ من الأهالى لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طـرف أول أحد الأشخاص مصاب بطلق نارى خرطوش وتم إسعافه بإحدى المستشفيات، طرف ثان 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى (بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار) ، وذلك على خلفية حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات مالية قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدي على الأول بإطلاق أعيرة نارية محدثين إصابته المُشار إليها ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب.