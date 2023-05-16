اليوم السابع
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حبس عاطلين قتلا شخصا بسبب خلافات فى المنوفية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 10:57 ص
حبس عاطلين قتلا شخصا بسبب خلافات فى المنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطلين قتلا شخص طعنا بمطواه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
 
وتمكنت مباحث مركز تلا بمحافظة المنوفية،من إلقاء القبض علي شخصين قتلا شخص طعنا بمطواه، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مقتل شخص بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، على يد عاطل طعنا بمطواه، بسبب خلافات بينهم ، تم نقله إلى المستشفى، وتمكنت مباحث مركز تلا من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
وشيع الأهالي جثمان الشاب موسي سعفان البالغ من العمر 36 عاما، بمسقط رأسه بقرية كفر عسكر التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب تصريح جهات التحقيق بدفن الجثمان، وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي وإنهيار أسرته.
 
 
 

 

 


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