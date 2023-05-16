حبس عاطلين قتلا شخصا بسبب خلافات فى المنوفية

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مقتل شخص بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، على يد عاطل طعنا بمطواه، بسبب خلافات بينهم ، تم نقله إلى المستشفى، وتمكنت مباحث مركز تلا من ضبط المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.