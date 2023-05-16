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جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا

الثلاثاء، 16 مايو 2023 12:28 م
جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر الماريجوانا مطار الغردقه
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال جمارك مطار الغردقه الدولى، برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة وجابر موسى مدير إدارة جمرك مطار الغردقة الدولى، من إحباط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته  وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.  
 
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بلجيكا على رحلة الطائرة القادمة من بروكسل اشتبه محمد عبدالباسط مأمور اللجنة الجمركية بصاله الوصول الدولى فى راكب بلجيكى الجنسية إثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.
 
وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة رضوان القاسم تحت إشراف عبدالمجيد النجار تلاحظ وجود كثافات معتمة . 
 
وقام مهند سامى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول الدولى بتكليف عادل قرنى بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كيس بلاستيك به 11 جرام من نبات الماريجوانا المخدر .
 
وقام بالتحريز أحمد سطوحى ووائل أحمد وأحمد فتحى بحضور أحمد طايع بالأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة .
 
وقرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٦ لسنه ٢٠٢٣ وإحالة الراكب للنيابه بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية . 
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .
 
 
 
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