جامعة المنيا تصدر أول توثيق أكاديمي للترجمة عن الإسبانية في مصر

كتبت: هناء أبو العز

أعد فريق من الأساتذة والباحثين بجامعة المنيا كتالوج يوثق ويستعرض الأعمال الأدبية المترجمة من الإسبانية إلى العربية الصادرة في مصر أعد، في إطار مشروع ثقافي ممول من سفارة إسبانيا في مصر. ح إعداد هذا المشروع من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٣ .

يحتوي الكتالوج على قائمة بجميع الأعمال الإسبانية المترجمة إلى العربية في مصر، ويتضمن أجناس أدبية متعددة بدءا من العصور الوسطى وحتى القرن الحادي والعشرين : الرواية والمسرح والشعر والقصص القصيرة والتاريخ والفلسفة والفكر والنقد الأدبي والفن والهندسة المعمارية وأدب السفر والمقالات.

يتضمن الكتالوج أيضا سلسلة من التوصيات تخص تطور ترجمة الأعمال الإسبانية في مصر، و خاصة الفترة السابقة على النشر

الرقمي. كما يسعى إلى تعزيز الجهود في مجال الترجمة وإبراز قيمة العمل الذي يقوم به المترجمون المصريون.

من المقرر تقديم المشروع يوم الثلاثاء الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٣ بمقر سفارة إسبانيا في القاهرة بحضور السفير ألبارو إيرانثو و المستشار الثقافي و العلمي كانديدو كريس و الأستاذ الدكتور باسم صالح المشرف على الفريق البحثي و الأستاذ الدكتور علي عبد اللطيف المنسق العام لإعداد الكتالوج.

يذكر أن الكتالوج سيكون متاحا مجانا بشكل رقمي عن طريق رمز الاستجابة السريعة كيو أر QR

يشار إلى أن إسبانيا تتعاون بشكل وثيق مع مصر من خلال تعزيز الأعمال و الأنشطة المتعلقة باللغة الإسبانية والترجمة. في الوقت الحاضر، يوجد في مصر ما يقرب من 20 قسم لتدريس علوم اللغة الإسبانية وآدابها في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، مع وجود أكثر من ٦٠٠٠ طالب في مرحلة التعليم العالي.