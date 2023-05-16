توريد 40 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عن إجمالى كميات القمح التى تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، والتى بلغت 40 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن، مشيرًا إلى إنتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات.

وقد أصدر المحافظ توجيهاته لجميع الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتيسير حركة الوصول إلى الشون والصوامع، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعى بجميع صوامع وشون المحافظة.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدانا بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 16 موقعا تخزينيا، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه.