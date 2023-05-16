تنفيذ 29 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

نفذت اليوم الثلاثاء، الأجهزة التنفيذية بأسوان، 29 قرارا ضمن الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة، وتابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتائج الحملات المكبرة التى تنظمها المحليات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء المخالف وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدي بكل حزم للمخالفيين والمتعديين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم الحملات المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بقيادة اللواء أيمن خلاف مساعد مدير الأمن، حيث استهدفت تنفيذ 14 قرار إزالة بمساحة 13 ألف و20 مترا، منها 6 قرارات لإزالة صادر لها قرارات سابقة، بجانب 3 قرارات إزالة فورية فى المهد، وذلك بمناطق دار النعيم ، وخور أبو سبيرة التابعة للوحدة المحلية بقروى أبو الريش، وأيضاً 5 قرارات إزالة بمناطق الخلاصاب والعجباب بأبو الريش.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بإزالة 12 حالة تعدى مقامة على مساحة 4812.5 م2 من بينها إزالة 10 حالات تعدى بنطاق مجلس قروى حجازة على أراضى أملاك الدولة، وحالتين عبارة عن مبانى مقامة على أراضى زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بتنفيذ أعمال الإزالة لحالتى تعدى تم رصدهما عبر منظومة المتغيرات المكانية ، إحداهما بالوحدة المحلية لقرية البصيلية قبلى، والأخرى بالوحدة المحلية لقرية القنان، كما قامت الوحدة المحلية بقرية الحجز قبلى بتنفيذ الإزالة الفورية لحالة تعدى بمساحة 1600م.